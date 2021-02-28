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Трое жителей Карелии украли железнодорожные пути

Новости. Криминал
11:52, 01 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Кондопожском районе злоумышленники за два месяца срезали 7 тонн рельсов на железной дороге, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило сообщение о том, что в районе одной из станций пропала часть железнодорожных путей. Сумма ущерба составила более 68 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей: 37-летний и 40-летний ранее неоднократно судимые братья, а также их 30-летний приятель. Полицейские выяснили, что мужчины с помощью специального инструмента ночами на протяжении пары месяцев срезали рельсы.

Добытые почти 7 тонн железнодорожного полотна они сдали в пункт приёма металла, получив за это более 100 тысяч рублей. Добычу жители города бумажников поделили и потратили на личные нужды. Свою вину подозреваемые признали, в содеянном раскаялись и обещали возместить причинённый ущерб.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ольга
2021-03-01 13:22:50
Пока принимают ворованное, буду красть, нищета и безнадёга, особенно в районах, это бич "коммунистического капитализма"....
кир
2021-03-01 12:25:49
Были убиты при задержании. Типовой сценарий. А при попытке к бегству - приемщики краденого металла. Ничего вы не можете. А большевики могли.
David.
2021-03-01 13:20:45
кир, как ты до сих пор своего чемпиона не запорол? :)
Беня
2021-03-01 12:36:25
кир, причем тут большевики? все делают бабки, все при деле, все кроме вашего кота :)
кир
2021-03-01 15:41:21
Беня, это не твоё. Отстань, - сказал кот.
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