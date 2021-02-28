Трое жителей Карелии украли железнодорожные пути

В Кондопожском районе злоумышленники за два месяца срезали 7 тонн рельсов на железной дороге, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило сообщение о том, что в районе одной из станций пропала часть железнодорожных путей. Сумма ущерба составила более 68 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей: 37-летний и 40-летний ранее неоднократно судимые братья, а также их 30-летний приятель. Полицейские выяснили, что мужчины с помощью специального инструмента ночами на протяжении пары месяцев срезали рельсы.

Добытые почти 7 тонн железнодорожного полотна они сдали в пункт приёма металла, получив за это более 100 тысяч рублей. Добычу жители города бумажников поделили и потратили на личные нужды. Свою вину подозреваемые признали, в содеянном раскаялись и обещали возместить причинённый ущерб.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.