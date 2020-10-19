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В России неизвестные украли трубу для подачи кислорода пациентам с COVID-19

Новости. Общество
19:10, 20 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы об упавшем давлении газа, оказалось в системе отсутствовали 13 метров медной трубы, которая вела в медкорпус.

В Чите воры похитили трубу, по которой пациентам с коронавирусом подавался кислород. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт правительства Забайкальского края.

Инцидент произошел вечером 19 октября на территории городской больницы №1. Аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы об упавшем давлении газа. Техники выяснили, что в системе отсутствуют примерно 13 метров медной трубы, которая вела в медицинский корпус на 200 коек.

Пятерых пациентов, подключенных к аппаратам, перевели в реанимацию другого корпуса, никто не пострадал. Трубу оперативно заменили, все пациенты получают лечение в полном объеме.

Полиция ведет поиск подозреваемых.

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