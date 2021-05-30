Восемь человек спасли пожарные из горящего дома в районе Карелии(ФОТО)

В Олонце ночью загорелся жилой 4-квартирный дом, из огня спасены 8 человек, двоих эвакуировали по пожарной лестнице, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 29 мая, в 23.11 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в Олонце, на ул. Володарского, д.24, произошел пожар в 2-этажном 4-квартирном доме.

На место пожара выехали 7 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

Горела квартира на 2-м этаже. Пожарные эвакуировали из горящего дома 6 человек по лестнице без использования средств дымозащиты. Еще два человека были спасены с помощью пожарной лестницы и дымозащитных масок.

В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 10 кв.м.

Причины возгорания устанавливаются.

Фото пожара размещены в паблике пожарных-спасателей Олонца.