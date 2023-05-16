Воскресенье в Карелии начнется с заморозков

Гидрометцентр республики сделал прогноз на воскресенье, 28 мая.

В последний день недели, 28 мая, Карелию ожидает небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на северо-западе пройдут небольшие кратковременные дожди.



Ветер ночью северо-западный, западный, слабый, днем юго-западный, южный, умеренный. Температура ночью прогнозируется +1, +6°С, местами заморозки -1, -3°С; днем +14, +19°С.



В Петрозаводске в воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, западный, слабый, днем юго-западный, южный, умеренный.



Температура ночью не поднимется выше +5°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет падать.