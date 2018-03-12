"Восьмерка" влетела под Камаз по дороге на свалку в Петрозаводске

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Два человека получили травмы в ДТП при столкновении легкового автомобиля и Камаза, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
На Комсомольском проспекте по дороге на свалку 7 марта в 15.15 водитель автомобиля "ВАЗ-2108" не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем Камаз.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение; пассажиру "восьмерки" оказана разовая медицинская помощь.
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