"Восьмерка" влетела под Камаз по дороге на свалку в Петрозаводске

Два человека получили травмы в ДТП при столкновении легкового автомобиля и Камаза, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

На Комсомольском проспекте по дороге на свалку 7 марта в 15.15 водитель автомобиля "ВАЗ-2108" не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем Камаз.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение; пассажиру "восьмерки" оказана разовая медицинская помощь.