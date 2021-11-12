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Воспитанники воскресных школ и детских домов Карелии получат сладкие подарки от митрополита

Новости. Общество
11:03, 22 Декабря 2021
фото: https://eparhia10.ru/

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В Петрозаводской епархии подготовили 950 детских подарков к Рождественским праздникам.

Накануне Рождества в Петрозаводской епархии Русской православной церкви собрали сладкие подарки для воспитанников воскресных школ, духовно-просветительских центров, детских домов и социальных учреждений карельской столицы, а также Кондопожского, Олонецкого, Суоярвского, Медвежьегорского, Пряжинского и Пудожского районов. Как сообщил епархиальный сайт, благодаря помощи правительства Карелии и небезразличных благотворителей всего удалось подготовить 950 подарков.

Традиционная Рождественская акция проходит по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина. «В это непростое время, когда в связи со сложными эпидемиологическими условиями проведение традиционной, с большим количеством участников, Епархиальной Рождественской елки для маленьких жителей нашей республики весьма затруднительно, очень важно подарить каждому ребенку хотя бы небольшой кусочек от прежней полноты праздника. Поэтому собранный добрыми руками гостинец будет и в этом году как никогда дорог нашим детишкам», – отметили в епархии.

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