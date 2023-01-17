Воспитатель детсада из Петрозаводска, не пропустившая ни одной «Лыжни России», вновь вышла на трассу (ФОТО)

В этом году на старт «Лыжни России» в Петрозаводске вышло более 2,5 тысячи любителей спорта.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети поздравил участников массовой гонки «Лыжня России», которая прошла 11 февраля на «Кургане».



«Сегодня в Карелии вышли на старты целыми семьями, компаниями и командами, - написал Парфенчиков. - И старшее поколение тоже в строю! Педагог Любовь Александровна Воробьева задает тон – она не пропустила ни одной «Лыжни России» и сегодня вновь здесь, а ей уже за 70!»







По словам Парфенчикова, в этом году на старт вышло более 2,5 тысячи маленьких и взрослых лыжников. Состоялись спортивные забеги на время, сдача нормативов ГТО, массовые забеги детей и взрослых.



Напомним, воспитатель детского сада №112 на Древлянке Любовь Александровна Воробьева побывала на всех 17 гонках «Лыжни России» и собрала коллекцию шапочек с символикой акции и номеров, с которыми она выходила на старт.















