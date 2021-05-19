Воспитатель детсада в районе Карелии попала на скамью подсудимых после падения ребенка с 2-метровой высоты

Прионежском районе суд вынес приговор воспитателю детского сада, допустившей падение ребенка со шведской стенки, сообщили в прокуратуре Карелии.

В сентябре 2019 года малолетний воспитанник детского сада в игровой комнате остался без присмотра воспитателя, залез на шведскую стенку, не удержался на ней, упал с высоты не менее 2 метров на пол, вследствие чего получил травму и длительное время находился в больнице на лечении. При этом маты или иные амортизирующие настилы у «шведской стенки» отсутствовали.

По результатам выявленных прокуратурой района нарушений следственными органами было возбуждено уголовное.

Приговором Прионежского районного суда в августе 2020 года бывший воспитатель детского сада была признана виновной в указанном преступлении, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Решение суда было обжаловано стороной защиты, однако Верховный суд Республики Карелия приговор первой инстанции оставил без изменения.

После этого прокурор обратился в суд с исковыми требованиями о взыскании с виновной в пользу фонда обязательного медицинского страхования денежных средств, затраченных на лечение ребенка, в сумме более 120 тысяч рублей. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.