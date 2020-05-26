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Восстановление покупательского спроса в Карелии займет не менее 3 месяцев, считает Родионов

Новости. Общество
12:14, 27 Мая 2020
фото: pixabay
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Власти Карелии прогнозируют, что после отмены ограничительных мер и возобновления работы всех организаций республики, восстановление покупательского спроса может занять до полугода.

Об этом сообщил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

"Того покупательского спроса, того уровня доходов, который предприниматели получали до периода, когда были введены ограничения, мы не увидим еще 3-4-5-6 месяцев. Потому что, во-первых люди будут меньше ходить, потому что опасность существует, и люди меньше выходят из дома. Какие бы мы меры не принимали, но это факт. И во-вторых упадет и покупательская способность населения, потому что многие лишились доходов", - сказал вице-премьер.

Как бизнесу помогут справиться с этими последствиями, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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