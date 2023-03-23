Восстановленный аэродром в Приладожье в Карелии заработал для приема туристических авиарейсов

Посадочная площадка в районе поселка Хелюля Сортавальского района Карелии стала использоваться для приема туристической авиации.

Об этом сообщил министр транспорта Карелии Сергей Щебекин в эфире телеканала «Сампо ТВ 360».

«Благодаря мощному инвестору сейчас она уже реконструируется. Сейчас там абсолютно обновлены все технические сооружения, связанные с полетной безопасностью, и она уже используется для полетов туристической авиации в полном объеме», — сказал Щебекин.

По его словам, в перспективе будет восстановлено еще несколько посадочных площадок в разных районах Карелии.