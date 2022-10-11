Восстановлено электроснабжение нескольких десятков домов в Петрозаводске, но многие остаются без света

Энергетики объявили о восстановлении электроснабжения части жилых домов и соцобъектов, пострадавших из-за аварии на электросетях в петрозаводском микрорайоне Древлянка.
Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
Служба опубликовала список из нескольких десятков зданий, где электроснабжение восстановлено. Они расположены на улицах Кленовая, Лососинское шоссе, Отрадная, Паустовского, Рябиновая, Сиреневая, Хейкконена.
Вместе с тем, множество домов по-прежнему остается без света. Работы обещают завершить в течение нескольких часов.
Причиной массовых отключений стало произошедшее сегодня утром повреждение линии на подстанции.
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