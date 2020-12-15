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ВОЗ советует надевать маски и на семейных праздниках

Новости. Общество
19:10, 16 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Всемирная организация здравоохранения также призывает, по возможности, собираться вместе на открытом воздухе.

ВОЗ предупреждает о риске усиления распространения коронавируса в начале 2021 года и рекомендует жителям региона носить маски во время семейных встреч на грядущих праздниках. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-релизе организации, пишет ТАСС.

"Несмотря на некоторый хрупкий прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшего возрождения [распространения заболевания] в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно будет сотрудничать, чтобы предотвратить его - отмечено в сообщении. - Ношение масок и физическое дистанцирование в кругу друзей и семьи может показаться неловким, но это в значительной степени способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого".

ВОЗ призывает, по возможности, собираться вместе на открытом воздухе. Если это неосуществимо и люди находятся в здании, важно ограничить количество гостей и хорошо проветрить помещение. Для тех, кому придется путешествовать, эксперты советуют избегать любого вида транспорта, который может быть переполнен.

В 53 странах европейской зоны ВОЗ, включая Россию, с начала пандемии зарегистрировано более 22 млн случаев заболевания и почти 500 тыс. смертей.

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