Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции детсада в Петрозаводске

В Петрозаводске расследуется уголовное дело по факту мошенничества при реконструкции детского сада на улице Ленинградской, сообщает СУСК по Карелии.

Дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2015 году между управлением капитального строительства Карелии и ООО "Импульс" был заключен госконтракт на реконструкцию здания детского сада на улице Ленинградской.

После ремонта руководство компании предоставило акты выполненных работ, содержащие ложные и недостоверные сведения, по которым была произведена оплата.

Сумма хищения, по предварительным данным, составила более 9 миллионов рублей.

Напомним, детсад №53 на улице Ленинградской был заново открыт после реконструкции шестого марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям более чем в 155 млн рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.