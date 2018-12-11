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Новости. Криминал
11:59, 11 Декабря 2018

Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции детсада в Петрозаводске

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В Петрозаводске расследуется уголовное дело по факту мошенничества при реконструкции детского сада на улице Ленинградской, сообщает СУСК по Карелии.

Дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2015 году между управлением капитального строительства Карелии и ООО "Импульс" был заключен госконтракт на реконструкцию здания детского сада на улице Ленинградской.

После ремонта руководство компании предоставило акты выполненных работ, содержащие ложные и недостоверные сведения, по которым была произведена оплата.

Сумма хищения, по предварительным данным, составила более 9 миллионов рублей.

Напомним, детсад №53 на улице Ленинградской был заново открыт после реконструкции шестого марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям более чем в 155 млн рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2018-12-11 13:16:27
Стоимость "реконструируемого" садика 155 млн.руб., подрядчик, проводивший ремонт, предоставил ложные акты на 9 млн. руб., а остальные 146 млн.руб. кто себе в карман положил?
nae
2018-12-11 12:18:28
Можно задать глупый вопрос от человека далекого от строительства, ремонта и реконструкции? А технический надзор за процессом ремонта заказчиком проводился?
Ринат
2018-12-11 12:23:54
Ответ ; Технадзор во время банального распила бюджетных средств не проводится .
nae
2018-12-11 12:38:27
Значит вина полностью лежит на заказчике. С него и спрос должен быть.
Ринат
2018-12-11 12:14:32
Как бы фамилии фигурантов узнать , может кто в " живых " и при власти ещё есть .
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