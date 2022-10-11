Возбуждено первое уголовное дело о дезертирстве мобилизованного

Мобилизованный россиянин дезертировал из военной части через дыру в заборе.

В России возбудили первое уголовное дело о дезертирстве мобилизованного.

Как сообщает Lenta.ru, об этом написал юрист, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Из постановления военной комендатуры Улан-Удэ следует, что призванный в рамках частичной мобилизации житель Якутии был зачислен в военную часть в Бурятии 23 сентября. Спустя неделю он самовольно ее покинул.

По информации адвоката, дезертировавший россиянин заявил командиру, что отказывается ехать на Украину, после чего сбежал через дырку в заборе. Теперь ему грозит наказание до семи лет лишения свободы по части 3.1 статьи 337 Уголовного кодекса России о самовольном оставлении части в период мобилизации.

Ранее в России возбудили первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации в отношении 32-летнего жителя Пензы, который отказался подписывать повестку в военный комиссариат. По словам Чикова, мужчину задержали при силовой поддержке ОМОНа и поместили в изолятор. Впоследствии прокуратура признала незаконным постановление о возбуждении дела, а главу регионального Следственного комитета привлекли к дисциплинарной ответственности.