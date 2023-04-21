Воздушные гимнастки из Петрозаводска впечатлили зрителей элементами со звёздочкой

Юные воспитанницы студии воздушной акробатики и танца «Колибри» покорили публику на отчетном концерте.

Один из самых нежных и красивых отчётных концертов прошёл в Петрозаводске в конце мая. Юные воспитанницы студии воздушной акробатики и танца «Колибри» доказали, что их стихия – воздух. Бесстрашные юные спортсменки выполняли сложные элементы на снарядах, словно сила земного притяжения над ними не властна… И только тренерам студии известно, что стоит за красотой и грацией.

Полюбоваться бесстрашными спортсменками можно, посмотрев фоторепортаж «Фактор News».