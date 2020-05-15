Возле Екатерининской церкви в Петрозаводске ремонтируют лестничный спуск

В карельской столице продолжается капитальный ремонт лестничного спуска на улице Вольной.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, подрядчик устанавливает опалубку для последующей заливки ступеней. Ранее была демонтирована старая лестница, у спуска появилось новое основание.

Полностью завершить работы на объекте планируется до начала июля.

На следующей неделе подрядчик планирует начать демонтаж лестничного спуска на улице Фрунзе.

Всего же в рамках муниципального контракта в 2020 году отремонтируют восемь объектов пешеходной инфраструктуры в разных районах города.

Среди них – лестницы на Вольной улице, в районе дома № 15 на Пушкинской улице, в районе дома № 20 на Карельском проспекте, в районе дома № 16А на улице Ровио, в районе дома №12 на улице Фрунзе (от ул. Черняховского до ул. Островского), в районе дома №37 на улице Кузьмина, в районе дома №43 на проспекте Александра Невского и в районе дома №3 на Лососинской набережной.