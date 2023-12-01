Возле Леппясюрья иномарка протаранила дерево

Медики пришли на помощь молодому водителю в Суоярвском районе Карелии.
Авария произошла в пятницу, 1 декабря, в 16.15 возле поселка Леппясюрья Суоярвского района Карелии. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.
По данным дорожной полиции, водитель автомобиля Ford Focus не учел дорожные и погодные условия и отправил машину в кювет, где она врезалась в дерево.
В результате аварии 23-летний водитель получил травмы и доставлен в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка.
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