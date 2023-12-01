Возле Леппясюрья иномарка протаранила дерево

Медики пришли на помощь молодому водителю в Суоярвском районе Карелии.

Авария произошла в пятницу, 1 декабря, в 16.15 возле поселка Леппясюрья Суоярвского района Карелии. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

По данным дорожной полиции, водитель автомобиля Ford Focus не учел дорожные и погодные условия и отправил машину в кювет, где она врезалась в дерево.

В результате аварии 23-летний водитель получил травмы и доставлен в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка.