Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок

О планах по строительству современной автостоянки рассказал Владимир Любарский

Парковка в районе площади Гагарина будет расширена. Об этом Центру управления регионом республики Карелия сообщили в городской администрации. ЦУР зарегистрировал многочисленные жалобы автомобилистов на недостаток парковочных мест возле железнодорожного вокзала. Все сообщения были переданы в Петрозаводский городской округ.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский согласился, что пространства для автомобилей возле железнодорожного вокзала недостаточно. Поэтому администрация города продолжает работу по решению проблемы с парковкой в районе площади Гагарина.

«В сентябре в администрацию на согласование представлен проект благоустройства территории парковки. Он состоит из двух площадок для размещения транспортных средств – существующей в районе гостиницы «ПитерИнн» и проектируемой в зеленой зоне в районе пересечения улиц Максима Горького и Коммунальной, соединенных пешеходной дорожкой. По результатам нескольких совещаний специалисты согласовали изменения для снижения сметной стоимости строительства объекта. Сейчас «Ленгипротранспуть» дорабатывает необходимую документацию, которую в ближайшее время представят в администрацию для принятия решения о будущей реализации важного для нашего города проекта. Надеюсь, что это поможет, наконец, решить острый для Петрозаводска вопрос, чтобы возвращение домой перестало омрачаться для всех нас, итак утомленных после дороги, поисками транспорта и связанной с этим лишней суетой», - сообщил глава Петрозаводска.

Владимир Любарский добавил, что вокзал является одной из визитных карточек карельской столицы, наряду с набережной и проспектом Ленина. И именно от него зависит первое впечатление от нашего города.

Центр управления регионом держит ситуацию на контроле.