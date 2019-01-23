Возможное банкротство крупного застройщика в Петрозаводске не скажется на вводе домов в эксплуатацию - власти

Минстрой Карелии рассказал о судьбе недостроенного объекта, которым занимается АО "Крупнопанельное домостроение".

Налоговая служба просит признать банкротом АО "Крупнопанельное домостроение". Компания входит в число организаций, занимающихся строительством жилья и значимых объектов инфраструктуры. Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление ФНС. Размер финансовых претензий налоговой к должнику составляет 7,6 млн рублей.

Как сообщили в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, на данный момент компания "Крупнопанельное домостроение" занимается завершением строительства одного объекта в Петрозаводске. По оценке Минстроя, ситуация с возможным банкротством не должна сказаться на вводе объекта, сообщают "Вести Карелии".

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