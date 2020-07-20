Возможную свидетельницу преступления ищут в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция ищет женщину, которая могла видеть кражу телефона, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 в Петрозаводске устанавливают личность и местонахождение женщины, запечатленной на видеозаписи.

По словам сотрудников полиции, женщина может обладать значимой информацией о краже сотового телефона, совершенной 17 июля на улице Зайцева.

Если вы что-либо знаете о разыскиваемой женщине, то информацию можно сообщать по телефону: +7-953-529-77-26.

Конфиденциальность гарантируется.