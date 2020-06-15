Возобновились продажи в России самых дешевых иномарок

Автомобили бюджетного семейства Chevrolet - Spark, Nexia и Cobalt, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане, вновь появились в продаже в России.

Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на дистрибьютора UzAuto Motors на российском рынке компанию "Келес Рус".

"15 июня 2020 года в рамках заключенного соглашения с General Motors UzAuto Motors объявил о старте продаж в России автомобилей Chevrolet массового сегмента. Первыми моделями, доступными российским покупателям, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt", - говорится в сообщении компании.

О ценах на эти модели читайте в интернет-газете "Вести Карелии".