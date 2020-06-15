890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске соседи устроили разборки из-за парковочного места 2
Сегодня 12:42
Пропавший в ноябре житель Карелии найден мертвым 1
Сегодня 12:24
В Петрозаводске начался ремонт моста через Неглинку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня 15:17
Взрывы остановят движение на трассе "Кола" в Карелии
Сегодня 08:51
Норильская пенсионерка оставила подругу из Петрозаводска без квартиры и без денег
Сегодня 07:25

Возобновились продажи в России самых дешевых иномарок

Новости. Общество
16:25, 15 Июня 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
Загрузка...

Автомобили бюджетного семейства Chevrolet - Spark, Nexia и Cobalt, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане, вновь появились в продаже в России.

Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на дистрибьютора UzAuto Motors на российском рынке компанию "Келес Рус".

"15 июня 2020 года в рамках заключенного соглашения с General Motors UzAuto Motors объявил о старте продаж в России автомобилей Chevrolet массового сегмента. Первыми моделями, доступными российским покупателям, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt", - говорится в сообщении компании.

О ценах на эти модели читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grisha
2020-06-15 16:51:52
Три года, почти, ездил на Matiz. Соотношение цена/качество/потребительские свойства полностью устраивало. Но это было семь лет назад.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы
12.06.2020, 09:12
За сутки в Карелии выявили рекордное количество заражений коронавирусом - 81 случай
09.06.2020, 06:40
Владимир Путин перечислил проблемы Карелии

Аналитика

Сегодня 13:00
Политкухня
Нельзя просто промолчать 4
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов о том, почему необходимо участвовать в голосовании по изменению Конституции, и сказать поправкам категорическое "Нет!".
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 10
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 10
08.06.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

10.06.2020 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинка
Сегодня 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»