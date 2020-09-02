Возобновлен ремонт дороги на набережной Варкауса в Петрозаводске

Коммунальщики завершили перекладку сетей на объекте, сообщили в мэрии Петрозаводска.

АО "АБЗ-Дорстрой" продолжает восстанавливать проезжие части и тротуары в Петрозаводске.

После завершения перекладки коммунальных сетей на набережной Варкауса возобновили ремонт проезжей части. На участке от Ленинградской до Московской улицы отфрезеровали старое покрытие и ведут устройство выравнивающего слоя. Также здесь и на улице Калинина продолжается ремонт тротуаров.

Все мероприятия синхронизированы с плановыми работами на инженерных коммуникациях. Новый асфальт укладывается только после их завершения. Земляные и дорожные работы увязаны на каждом из оставшихся объектов ремонта в рамках нацпроекта: на набережной Варкауса, улице Калинина и Первомайском проспекте.