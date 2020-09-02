Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Россиянин выбросил надоедливую девушку в мусорный бак (ВИДЕО)
02.09.2020 21:30
Местные власти в Карелии хотели оставить детей-сирот без жилья
02.09.2020 17:40
Оперштаб Карелии раскрыл подробности о вспышке COVID-19 в Музтеатре
Сегодня 06:40
Власти Карелии не планируют снимать ограничения из-за COVID-19 в ближайшее время 9
02.09.2020 11:30
"Рассадник культуры" "Agriculture_club" открывается после карантина в Петрозаводске 6
02.09.2020 18:40

Возобновлен ремонт дороги на набережной Варкауса в Петрозаводске

Новости. Общество
09:33, 03 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Коммунальщики завершили перекладку сетей на объекте, сообщили в мэрии Петрозаводска.

АО "АБЗ-Дорстрой" продолжает восстанавливать проезжие части и тротуары в Петрозаводске.

После завершения перекладки коммунальных сетей на набережной Варкауса возобновили ремонт проезжей части. На участке от Ленинградской до Московской улицы отфрезеровали старое покрытие и ведут устройство выравнивающего слоя. Также здесь и на улице Калинина продолжается ремонт тротуаров.

Все мероприятия синхронизированы с плановыми работами на инженерных коммуникациях. Новый асфальт укладывается только после их завершения. Земляные и дорожные работы увязаны на каждом из оставшихся объектов ремонта в рамках нацпроекта: на набережной Варкауса, улице Калинина и Первомайском проспекте. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лом
2020-09-03 10:09:30
представляю, какой был бы бардак в городе, если бы до сих пор рулила Ширшина и Слабунова, город бы в помоях утонул
Александр Великий
2020-09-03 09:50:34
Пкс настолько долго решает вопросы с укладкой, перекладкой сетей, что просто удивительно. Так страну с колен очень долго будем поднимать. Участок смешной. У них также было ина Октябрьском, и на Анохина. Ощущение крайне неспешной и не очень компетентной в плане сроков компании. Устроили теперь пробку на Варкауса. Хорошо армяне быстро укатывают асфальт. А пкс надо подумать. Очень долго подумать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"

Аналитика

02.09.2020 07:45
Тема недели
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 22
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 5
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 5
31.08.2020 11:00
Вся аналитика

Чтиво

01.09.2020 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»