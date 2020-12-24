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Возобновляются отмененные рейсы с автовокзала Петрозаводска

Новости. Общество
09:25, 25 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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С сегодняшнего дня автобус из Петрозаводска до Суоярви начнет ходить по расписанию.

"С 25 декабря возобновляется выполнение рейса по маршруту № 520 "Петрозаводск - Суоярви" отправлением с автовокзала в 18:15 (из Суоярви в 14:30) ежедневно", - пишут в паблике автовокзала.

Также в официальной группе автовокзала Петрозаводска обращают внимание пассажиров на изменения в пригородном и междугородном расписании на период новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что автобус из Петрозаводска в Олонец будет ходить реже.

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