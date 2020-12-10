Автобус из Петрозаводска в Олонец будет ходить реже

В расписании автобусных рейсов с автовокзала Петрозаводска на Олонец внесены изменения.

С 14 по 30 декабря сокращается число рейсов маршрута № 519 "Петрозаводск – Олонец" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 18:15. Автобус будет ходить не ежедневно, а три раза в неделю – по пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщили в паблике автовокзала со ссылкой на перевозчика ООО "АТП" (Олонец).

Ранее перевозчик сократил количество рейсов с автовокзала Петрозаводска в Санкт-Петербург.