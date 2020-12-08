Автобус из Петрозаводска в Санкт-Петербург будет ходить реже

Перевозчик сократил количество рейсов с автовокзала Петрозаводска в северную столицу.

Изменения в расписание движения автобуса, следующего по маршруту № 1098 "Петрозаводск - Санкт-Петербург", внесены по просьбе перевозчика в связи с сильным снижением пассажиропотока. Об этом сообщается в паблике автовокзала.

"В период с 9 по 25 декабря 2020 года временно приостанавливается выполнение рейса по маршруту № 1098 "Петрозаводск - Санкт-Петербург", отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 21:55", - сообщили в паблике.

Уехать из Петрозаводска в Санкт-Петербург в 21:25 можно будет только по воскресеньям. 13 и 20 декабря рейс будет выполнен по расписанию.

Ранее замглавы Минтранса Карелии объяснила срывы рейсов автобусов.