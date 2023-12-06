«Возраст солидный», — Охлопков рассказал о проблеме судебной медицины и патанатомии

В Петрозаводске построили новое современное здание бюро СМЭ.

Как рассказал глава Минздрава Карелии в личном профиле, проблема судебной медицины и патанатомии существуют с самого начала работы этой службы в республике — с XIX века, когда было построено здание Бюро СМЭ.

«Возраст солидный. За это время устарело все. И оборудование, и технологии, и само здание, которое уже не только не отвечает всем требованиям, но и пришло в ветхость. Это понимали все. И, к сожалению, только ценой огромных усилий и поддержки Главы Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчикова удалось сдвинуть ситуацию. Сегодня новое, современное здание Бюро СМЭ на Высотном проезде построено, идет его оснащение», — написал Михаил Охлопков.





По его словам, уже завершен монтаж секционных столов и бестеневых осветителей в секционных. Эти столы — с подключением вентиляции, автоматической системой удаления жидкостей и измельчения отходов.

«Производится монтаж и подключение к сетям основного гистологического оборудования. Оно самое современное, все процессы будут автоматизированы», — добавил министр.



Кроме того, доставлены гидравлические каталки для работы с холодильными камерами, специализированные архивные и вытяжные гистологические шкафы из нержавеющей стали.