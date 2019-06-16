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Новости. Общество
12:22, 16 Июня 2019
фото: ДИТС "Кошка в клетке"

"Впечатление, что крыс в городе стало больше, возникло, потому что появилось довольно много отходов"

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В Петрозаводске ученые, чиновники, представители надзорных органов и члены Общественной палаты обсудили, что делать с крысами, заполонившими город, и как численность кошек влияет на поголовье грызунов.

Лидер профсоюзов Карелии, член региональной Общественной палаты Илья Косенков решил устроить в Петрозаводске дискуссионный клуб на тему "Крысы VS кошки". Он пригласил к обсуждению ученых из ПетрГУ, представителей надзорных ведомств, руководителей управляющих компаний, чиновников мэрии и общественников.

Андрей Викторович Коросов - доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии и экологии Института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ. Ученый рассказал, что в прошлом году впервые по просьбе администрации их институт проводил мониторинг поголовья крыс в Петрозаводске, и удивил всех, что, несмотря на кажущееся увеличение количества грызунов в городе, их, тем не менее, не так и много по сравнению с другими городами.

"Цель борьбы с крысами не может состоять в том, чтобы уничтожить их совсем, - сказал Коросов. - Их уничтожить невозможно. Можно снизить поголовье. Значит нужно дискуссировать о тех мерах, которые позволят выполнить эту задачу. Чтобы ограничить численность крыс, нужно, в первую очередь, организовать мониторинг. В прошлом году мэрия попросила нас оценить численность грызунов. Это была одна из первых попыток. Мы не брали предприятия, дома, брали только помойки и свалки. Численность оказалась относительно невысокой, примерно одна крыса на 10 жителей Петрозаводска. В некоторых странах эту цифру нужно умножать на 4, а где-то и на 10. Крыс на планете примерно в 10 больше, чем людей. Так что у нас в Петрозаводске все неплохо".

Впечатление, что крыс в городе стало больше, могло возникнуть, по мнению ученого, потому что появилось довольно много отходов.

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