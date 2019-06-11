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Новости. Общество
15:54, 11 Июня 2019
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Впервые в России участие в соревнованиях по валке леса в Карелии примут женщины

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Три женщины зарегистрировались на региональный чемпионат по валке леса "Лесоруб-2019" в Карелии.

Соревнование пройдет 14 июня в Чалне, пишет ТАСС. 

По словам зампредседателя Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров региона Николая Кирьянова, в международных соревнованиях женщины-лесорубы начали выступать четыре года назад, в России такие состязания проведут впервые.

Сейчас законодательно работать лесорубами женщинам в России запрещено, однако около десяти лет назад строгий запрет сменился более мягким ограничением. Теперь при соблюдении определенных условий вальщицы леса могут принимать участие в спортивных состязаниях.

Всего в чемпионате примут участие три девушки. Как пояснили организаторы, состязания проходят в формате лично-командного первенства, поэтому женщины будут соревноваться между собой.

Всего в чемпионате "Лесоруб-2019" примут участие 17 человек, из которых пятеро вошли в команды юниоров (мужчин до 24 лет) и трое вошли в женскую команду. Лесорубы будут бороться за победу в пяти номинациях: валка дерева, замена цепи, раскряжевка комбинированным резом, точность раскряжевки и обрезка сучьев. 

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Комментарии

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кир
2019-06-11 16:16:03
Ранее женщины выталкивали вагонетки с пустой породой, поднятой из шахты в поселке на севере Карелии. И вот опять за своё прошлое и привычное взялся последний секретарь Карельского обкома партии. Не пора оставить непосильную ношу в 79 лет? :)
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