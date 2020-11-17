Врач дала рекомендации по борьбе со срывами во время диет

Врач-диетолог Марина Макиша подготовила три ключевые рекомендации, которые помогут не допустить срыва во время диеты.

Во-первых, не стоит голодать, рассказала врач "Известиям" во вторник, 17 ноября.

"Если мы голодные, вероятность того, что мы сорвемся, очень высока. Поэтому все голодные диеты заканчиваются очень быстро. Один-два дня, и мы срываемся", — отметила специалист. По ее словам, голоданию стоит предпочесть хорошо сбалансированную диету.

Даже если вы находитесь на диете, рацион питания должен быть полноценным и включать в себя белковые продукты — мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, подчеркнула Макиша. Также должно быть достаточное количество овощей, могут присутствовать цельнозерновые крупы.

Во-вторых, крайне важно соблюдать режим питания, подчеркнула диетолог. Если не позавтракать утром и питаться на работе перекусами, вечером высока вероятность срыва, сказала врач-диетолог.

"Контролинговая функция мозга к вечеру падает, потому что вы уже уставший. Поэтому будучи голодным, вероятность того, что вы наброситесь на холодильник и будете есть в первую очередь калорийную, жирную, сладкую еду, очень высока", — заявила специалист.

В-третьих, Марина Макиша рекомендовала в промежутках между едой, когда "тянет на сладкое", переключиться со сладостей на фруктовые альтернативы в умеренном количестве.

"Вместо сладкого лучше порассасывать замороженные ягоды, съесть маленький кусочек бананчика. И плюс грызть овощи. Захотелось пожевать — пожуйте капустный лист для начала, а потом решайте, хотите вы еще что-то съесть или нет", — заключила диетолог.