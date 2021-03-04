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Врач-диетолог предостерегла от "обжорства" сладкими блинами на Масленицу

Новости. Общество
19:40, 05 Марта 2021
фото: pixabay.com / RitaE
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Чтобы избежать проблем с пищеварением и лишним весом, мучные изделия лучше употреблять с начинкой из грибов или капусты.

Блины также нежелательно есть натощак. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Скоро грядёт Масленица, будут блины. Многие ждут этого момента. Многие думают, что это "индульгенция" — наконец наесться блинов до отвала. Хотелось бы предостеречь от обжорства, потому что организму всё равно, праздник у нас или не праздник, он реагирует по-своему. Блины, конечно, можно есть, но не съедать за раз большое количество. Если вы хотите поесть блинов с начинкой, лучше распределить это по времени: на два-три приёма пищи. Можно есть их вместо основного блюда — с капустой, с рыбкой. Они дают и насыщение на длительное время. Если мы будем съедать блинчики на голодный желудок сладкие, в этом случае очень быстро захотим есть. Повышается уровень глюкозы в крови резко, а потом также резко падает".

От сладкой начинки Соломатина посоветовала отказаться.

"Желательно та начинка, которая содержит большое количество клетчатки: капуста, грибы. Лишняя энергия, которая могла бы сразу отложиться в виде жировой ткани, она просто будет задержана клетчаткой. Я понимаю, многие [предпочитают — прим. ГМ] блины со сгущёнкой, вареньем, но нужно помнить, что здесь опасность возрастает во много раз. И так блины из муки высшего сорта — это почти сахар по калорийности и воздействию на организм, а мы ещё и усиливаем другими сахарами".

Во время жарки блинов специалист порекомендовала использовать меньше масла или не добавлять его вовсе.

Масленица в этом году пройдёт с 8 по 14 марта.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-05 20:15:50
Все диетологи, лечить некому
David.
2021-03-05 20:22:07
врунофф, сколько за день постов получаешь, клоун? :)
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