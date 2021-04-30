Реклама на сайте
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДВА КАНДИДАТА НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОРОДА, ОТМЕНА АВТОБУСОВ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЕТРОЗАВОДСКА
30.04.2021 21:00
Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии 4
Сегодня 09:25
В Кремле надеются остановить падение доходов россиян в этом году 6
30.04.2021 22:00
Пенсионер погиб под колесами автомобиля на трассе в Карелии 3
Сегодня 11:21
В поселке Карелии утонул 1,5-годовалый ребенок 1
30.04.2021 21:04
Британская королева отметила своим почетным знаком производителя игрушек для плотских утех (18+)
30.04.2021 23:30

Врач-диетолог рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху

Новости. Общество
20:40, 01 Мая 2021
фото: РИА Новости © 2021, Виталий Белоусов
Загрузка...

Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева назвала безопасное для здоровья количество яиц на Пасху.

Марина Черняева в интервью радио Sputnik сказала, что тем, кто соблюдал Великий пост, в день Пасхи лучше съесть не больше одного яйца.

Врач отметила, что в период праздников у многих людей возникает обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за повышенной нагрузки на желудок и ферментативную систему организма. «Яйца вообще тяжелый продукт, поэтому можно начать с белка, потом потихоньку присоединить желток, потому что в этот день будет еще и кулич, возможно, пасха, какие-то шашлыки», — сказала специалист.

Черняева посоветовала в качестве угощения на Пасху использовать перепелиные яйца. Диетолог пояснила, что они меньше по размеру, поэтому съесть их можно больше. Однако не стоит увлекаться, предупредила специалист. Она подчеркнула, что питательных веществ в перепелиных яйцах больше, чем в куриных.

Ранее пищевой химик-технолог Сергей Белков предупредил, что использовать вместо специальных красителей для пасхальных яиц обычные маркеры и краски может быть опасно. Вместо этого он призвал красить пасхальные яйца луковой шелухой или свекольным соком, пишет Лента.Ру.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
25.04.2021, 09:52
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
26.04.2021, 06:40
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)
29.04.2021, 16:23
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)

Аналитика

30.04.2021 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку»
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 20
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»