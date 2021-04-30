Врач-диетолог рассказала, сколько яиц можно съесть на Пасху

Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Мария Черняева назвала безопасное для здоровья количество яиц на Пасху.

Марина Черняева в интервью радио Sputnik сказала, что тем, кто соблюдал Великий пост, в день Пасхи лучше съесть не больше одного яйца.

Врач отметила, что в период праздников у многих людей возникает обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за повышенной нагрузки на желудок и ферментативную систему организма. «Яйца вообще тяжелый продукт, поэтому можно начать с белка, потом потихоньку присоединить желток, потому что в этот день будет еще и кулич, возможно, пасха, какие-то шашлыки», — сказала специалист.

Черняева посоветовала в качестве угощения на Пасху использовать перепелиные яйца. Диетолог пояснила, что они меньше по размеру, поэтому съесть их можно больше. Однако не стоит увлекаться, предупредила специалист. Она подчеркнула, что питательных веществ в перепелиных яйцах больше, чем в куриных.

Ранее пищевой химик-технолог Сергей Белков предупредил, что использовать вместо специальных красителей для пасхальных яиц обычные маркеры и краски может быть опасно. Вместо этого он призвал красить пасхальные яйца луковой шелухой или свекольным соком, пишет Лента.Ру.