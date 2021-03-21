Врач из глубинки Карелии получила статью за хорошую работу

Врач-терапевт Кемской больницы Екатерина Фёдорова получила за достойный труд статью президента России Владимира Путина, посвященную победе в Великой Отечественной войне.

18 марта в Кемской ЦРБ состоялось награждение врача-терапевта участкового Екатерины Фёдоровой. Медик получила подарочный экземпляр статьи президента страны "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" и благодарность организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом информирует Минздрав республики.

"В период сложной эпидемиологической обстановки, при соблюдении мер санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции Екатерина Вадимовна принимала активное участие в организации и проведении медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны на дому, в проведении праздничного флешмоба с участием детей.

Поздравляем Екатерину Вадимовну с заслуженной наградой!", - говорится в сообщении министертсва в соцсети.

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