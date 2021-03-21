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Врач из глубинки Карелии получила статью за хорошую работу

Новости. Общество
14:50, 22 Марта 2021
фото: Минздрав Республики Карелия / ВК
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Врач-терапевт Кемской больницы Екатерина Фёдорова получила за достойный труд статью президента России Владимира Путина, посвященную победе в Великой Отечественной войне.

18 марта в Кемской ЦРБ состоялось награждение врача-терапевта участкового Екатерины Фёдоровой. Медик получила подарочный экземпляр статьи президента страны "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" и благодарность организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом информирует Минздрав республики.

"В период сложной эпидемиологической обстановки, при соблюдении мер санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции Екатерина Вадимовна принимала активное участие в организации и проведении медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны на дому, в проведении праздничного флешмоба с участием детей.
Поздравляем Екатерину Вадимовну с заслуженной наградой!", - говорится в сообщении министертсва в соцсети.

Ранее сообщалось, как директор "Кареллеспрома" получил премию в размере 26 млн рублей, потому что хорошо работал.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-03-22 17:01:56
ахахахахахахаха . :)
театральный критик
2021-03-22 16:17:29
Полезна для общества. И внешне приятна
Вася
2021-03-22 15:48:54
"Существенную часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной российской «кубышки», следует потратить на кредиты другим странам. С таким предложением выступило Министерство финансов"
David .
2021-03-22 15:45:34
Цензура....
Вася
2021-03-22 15:29:37
76% за
ромео
2021-03-22 15:27:33
молодец!
Яблочникам это не по нраву
бюджет
2021-03-22 15:06:15
А связь между нынешней медициной и ВОВ? А, понял, просто медицина работает в военно-полевых условиях, как 75 лет взад. А просто наградить за труд можно было? По всем каналам фильмы про войну. Патриотизм хотят поднять?
Саныч
2021-03-22 15:04:20
Ржу.
Generalus87
2021-03-22 14:56:33
Супер подарок
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