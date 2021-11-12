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Врач из Карелии поддержала продление срока сертификатов для переболевших COVID-19

Новости. Общество
14:22, 25 Ноября 2021

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Специалисты насчитали очень мало повторно заболевших коронавирусом.

Сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год, а не шесть месяцев. Такое предложение внесла накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. Главный терапевт Карелии Наталья Везикова поддержала эту идею и объяснила почему.

Инициативу Голикова обосновала данными наблюдений за переболевшими. Специалисты полагают, что они могут считать себя условно защищенными на протяжении года.

«Как практик, я могу сказать, что у переболевших формируется более стойкий иммунитет. Мы видим это на примере наших пациентов», — говорит главный терапевт Карелии Наталья Везикова.

Наблюдения карельских врачей подтверждают и данные общероссийского мониторинга. Как сообщила Татьяна Голикова, доля переболевших повторно от общего количества переболевших составляет 0,74%, то есть показатели повторной заболеваемости низкие.

Но людям, которые проходят серьезное лечение от других заболеваний следует быть осторожнее, считает Наталья Везикова: «Если человек перенес коронавирус, а сейчас принимает препараты, угнетающие иммунитет, то я считаю, что лучше все же ревакцинироваться через полгода».

О сохранении прежних сроков ревакцинации говорила и Татьяна Голикова на совещании у президента.

«По-прежнему мы оставляем рекомендацию и для переболевших, и для тех, кто был первично вакцинирован, все-таки принимать решение по прохождению повторной вакцинации по истечении шести месяцев», — приводит ее слова «Российская газета».

Голикова подчеркнула, что через полгода иммунный ответ начинает угасать, и чтобы поддерживать его на должном уровне необходимо повторно вакцинироваться.

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Комментарии

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Гражданин
2021-11-25 15:27:57
А раньше наш врач не могла предложить данную идею.
Так и я могу.
Я предлагаю на 1 год и 1 месяц !
Жёсткий
2021-11-25 15:06:32
Смешно, что ни день, то "новое веяние".....
кенгуру
2021-11-25 14:31:14
хоть бы что-то новое сказали, только и могут поддерживать. Завтра скажут изменить мнение, она и поменяет.
Через неделю скажут привиться от отсутствия мозга, так и привьется
Саныч
2021-11-25 14:31:13
Что в Москве скажут - то на местах и подтвердят. Знакомо.
кир
2021-11-25 15:05:27
Саныч, мы уже проходили "грабь награбленное". :)
Гость
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