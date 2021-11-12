Врач из Карелии поддержала продление срока сертификатов для переболевших COVID-19

Специалисты насчитали очень мало повторно заболевших коронавирусом.

Сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год, а не шесть месяцев. Такое предложение внесла накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. Главный терапевт Карелии Наталья Везикова поддержала эту идею и объяснила почему.

Инициативу Голикова обосновала данными наблюдений за переболевшими. Специалисты полагают, что они могут считать себя условно защищенными на протяжении года.

«Как практик, я могу сказать, что у переболевших формируется более стойкий иммунитет. Мы видим это на примере наших пациентов», — говорит главный терапевт Карелии Наталья Везикова.

Наблюдения карельских врачей подтверждают и данные общероссийского мониторинга. Как сообщила Татьяна Голикова, доля переболевших повторно от общего количества переболевших составляет 0,74%, то есть показатели повторной заболеваемости низкие.

Но людям, которые проходят серьезное лечение от других заболеваний следует быть осторожнее, считает Наталья Везикова: «Если человек перенес коронавирус, а сейчас принимает препараты, угнетающие иммунитет, то я считаю, что лучше все же ревакцинироваться через полгода».

О сохранении прежних сроков ревакцинации говорила и Татьяна Голикова на совещании у президента.

«По-прежнему мы оставляем рекомендацию и для переболевших, и для тех, кто был первично вакцинирован, все-таки принимать решение по прохождению повторной вакцинации по истечении шести месяцев», — приводит ее слова «Российская газета».

Голикова подчеркнула, что через полгода иммунный ответ начинает угасать, и чтобы поддерживать его на должном уровне необходимо повторно вакцинироваться.