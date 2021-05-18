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Врач наглядно показал результаты употребления фастфуда

Новости. Общество
19:10, 19 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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Житель Великобритании четыре недели питался фастфудом и показал пугающие результаты эксперимента.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail, которая, в свою очередь, опирается на документальный фильм от «Би-би-си».

42-летний врач и телеведущий Крис ван Туллекен (Chris van Tulleken) рассказал, что в ходе опыта он не только набрал лишние килограммы, но и подверг свое здоровье существенному риску.

«Я стал вяло соображать и плохо спать; я ворочался в постели из-за тревожных мыслей и страха перед повседневными делами. У меня появилась изжога и запоры. Я начал страдать от геморроя, — пожаловался он. — Но хуже всего, что мой мозг перестроился таким образом, будто у меня появилась наркозависимость».

Рацион Туллекена на 80 процентов состоял из ультра-обработанных продуктов. Проще говоря, мужчина питался фастфудом, в составе которого присутствовали различные добавки: эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты, сухие вещества, ароматизаторы.

В ходе всего эксперимента за здоровьем Туллекена наблюдала группа исследователей. Ученые заметили изменения в его мозгу и выяснили, что вредная пища превратила мужчину в пищевого наркомана.

«Что все это значит? Мой мозг подталкивает меня к поиску фастфуда. Даже после того, как я перестал придерживаться такой диеты, томография показала, что новые связи [в мозге] все еще действуют. Кажется, я не могу свести на нет нанесенный моему мозгу вред. Теперь я запрограммирован так, что мне все сложнее отказаться от вредной пищи», — рассказал врач.

Туллекен признается, что поначалу старался есть в отдельной комнате, чтобы семья не последовала его примеру. Однако попытки не увенчались успехом, и вскоре ребенок и жена тоже стали питаться вредной пищей, которая хранилась дома. «Я пытался не переедать, — отмечает врач. — Я ел, только когда испытывал голод, что случалось довольно часто».

В результате британец, весивший почти 82 килограмма, всего за месяц поправился на семь килограммов. После эксперимента, который завершился в октябре прошлого года, мужчина вернулся к здоровой пище, и лишний вес начал постепенно уходить. На данный момент врач похудел до 87,7 килограмма.

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