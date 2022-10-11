Врач-нарколог рассказал, кто рискует стать зависимым

Старший научный сотрудник НИИ имени Бехтерева Олег Гончаров рассказал, как выявить зависимость у близкого и помочь справиться с ней.

По словам врача-нарколога, зависимости грозят в первую очередь тем, кто наследуют болезнь. Такие люди объединяют в своей истории биологические (наследственность), психологические (плохой пример, невнимание) и социальные причины (традицию развлекаться определенным образом, по определенному справляться со стрессом). Второй фактор развития зависимости — окружение. Если подросток попадает в среду, где принято потреблять какие-то вещества, то скорее всего он попробует.

Подробнее читайте в материале «Никакие запреты не работают»: что нужно знать о зависимостях в семье».