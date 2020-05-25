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Врач назвал продукты, способные побороть боль

Новости. Вечерняя столица
19:10, 26 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В. В. Виноградова Пётр Соков рассказал, что иногда можно обойтись без таблеток.

Если боль слабая или умеренная, если вы её уже испытывали, она не сопровождается другими симптомами, вовсе не обязательно сразу пить обезболивающие лекарства, пишут "Аргументы и факты".

Любая еда, которая приносит удовольствие, обладает положительным эффектом с точки зрения обезболивания. Радость от употребления желанного продукта, насыщение, чувство наполненного желудка вызывают позитивные эмоции, выброс эндорфинов (гормонов радости), тем самым снижая боль или отвлекая от неё. 

Лидер среди съедобных обезболивающих – перец чили. А точнее, содержащееся в нем вещество капсаицин. Достаточно часто это помогает при лечении невыраженных болевых синдромов и применяется в медицинской практике. К слову, если съесть блюдо с большим количеством острого перца чили, это тоже может отвлечь от боли: от рецепторов, посылающих сигналы боли, мозг переключится на сильное чувство жжения во рту, считает врач.

Кофе – тоже одно из самых популярных средств лечения головной боли. Если головная боль возникла на фоне пониженного артериального давления, то кофе может улучшить ситуацию. А если такая же головная боль связана с повышенным давлением, то кофе может привести к ухудшению самочувствия.

Еще к популярным народным средствам лечения боли относятся крепкоградусные напитки. Но действуют они кратковременно (за счет расслабления сосудов) и очень быстро могут привести к обратной ситуации.

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Комментарии

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Саныч
2020-05-26 19:37:30
0,5 водки - и боли нет. Спросите у нового.
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