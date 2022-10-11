Врач назвала «коварный» орган, который разрушается без симптомов

Врач-гастроэнтеролог перечислила признаки поражения печени.

Многие люди, страдающие заболеваниями печени, узнают о своем состоянии только тогда, когда функции органа уже бывают серьезно нарушены, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.

«Мы, врачи, видим, что пациенты довольно часто узнают о наличии каких-то проблем с печенью только на стадии цирроза (тяжелое заболевание, при котором клетки печени разрушаются и орган перестает выполнять свои функции, — ред.). Коварство печени заключается в том, что ухудшение ее состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий», — пояснила Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.

Врач перечислила признаки, указывающие на поражение печени. Однако обнаружить заболевание этого органа на ранней стадии можно лишь при условии регулярных обследований, уточнила она.

«Если регулярно не проходить обследование, то можно пропустить изменения в работе этого органа. Когда в печени идет воспаление любой этиологии, человек может чувствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, может ощущать слабость, у него могут возникать нарушения сна. Из-за нарушения свертываемости крови пациенты могут жаловаться на носовые кровотечения, кровотечения из десен. Могут возникать отеки, кожный зуд. Может повышаться температура. Все это симптомы, с которыми необходимо обращаться к врачу», — подчеркнула Наталья Марченко.

В лечении заболеваний печени первостепенную роль играет устранение их причин, продолжила врач.

«Если вовремя заметить отклонение в работе печени, то можно избавиться от причины и провести восстановление клеток поврежденного органа. То есть сначала нужно избавиться от вируса, отказаться от употребления алкоголя, прекратить прием лекарства, оказывающего токсическое воздействие на печень, или уменьшить массу тела. А после этого приступать к восстановительной терапии», — заключила Наталья Марченко.