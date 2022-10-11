890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
ГИБДД Петрозаводска советует водителям сменить летнюю резину
16.10.2022 11:24
Стало известно, кто погасил Вечный огонь в Петрозаводске
16.10.2022 13:40
Следствие уличило жительницу Петрозаводска в обмане суда
16.10.2022 10:30

Врач назвала «коварный» орган, который разрушается без симптомов

Новости. Общество
00:10, 17 Октября 2022
фото: Михаил Охлопков/ВК

Новости партнеров

Врач-гастроэнтеролог перечислила признаки поражения печени.

Многие люди, страдающие заболеваниями печени, узнают о своем состоянии только тогда, когда функции органа уже бывают серьезно нарушены, рассказала в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.

«Мы, врачи, видим, что пациенты довольно часто узнают о наличии каких-то проблем с печенью только на стадии цирроза (тяжелое заболевание, при котором клетки печени разрушаются и орган перестает выполнять свои функции, — ред.). Коварство печени заключается в том, что ухудшение ее состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий», — пояснила Наталья Марченко в интервью радио Sputnik.

Врач перечислила признаки, указывающие на поражение печени. Однако обнаружить заболевание этого органа на ранней стадии можно лишь при условии регулярных обследований, уточнила она.

«Если регулярно не проходить обследование, то можно пропустить изменения в работе этого органа. Когда в печени идет воспаление любой этиологии, человек может чувствовать дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, может ощущать слабость, у него могут возникать нарушения сна. Из-за нарушения свертываемости крови пациенты могут жаловаться на носовые кровотечения, кровотечения из десен. Могут возникать отеки, кожный зуд. Может повышаться температура. Все это симптомы, с которыми необходимо обращаться к врачу», — подчеркнула Наталья Марченко.

В лечении заболеваний печени первостепенную роль играет устранение их причин, продолжила врач.

«Если вовремя заметить отклонение в работе печени, то можно избавиться от причины и провести восстановление клеток поврежденного органа. То есть сначала нужно избавиться от вируса, отказаться от употребления алкоголя, прекратить прием лекарства, оказывающего токсическое воздействие на печень, или уменьшить массу тела. А после этого приступать к восстановительной терапии», — заключила Наталья Марченко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2022, 20:30
Финское консульство возвращает россиянам паспорта без виз
10.10.2022, 09:34
Непонятный объект осветил небо над Онежским озером в Карелии (ФОТО)
11.10.2022, 19:32
Военком сообщил, почему жителям Карелии продолжают приходить повестки
11.10.2022, 20:30
Финские таможенники рассказали про новые запреты
14.10.2022, 13:29
РЖД предлагает туристам посмотреть на величие Карелии за 145 тысяч рублей
14.10.2022, 06:40
Съемки фильма в Карелии вызвали недовольство среди части населения, а ночью декорации разрушили  

Аналитика

14.10.2022 16:01
Капитал
Санкции ударили по-живому
Одно из ведущих промышленных предприятий Карелии — компания «АЕК» в Костомукше — объявило о возможных массовых сокращениях персонала.
«Дорогие мои старики…»
13.10.2022 12:42
Кто подсунул взятку экс-главе Минтранса Карелии
12.10.2022 13:49
«Нас прессовали»
11.10.2022 14:10
Одна земля: как символическая капсула объединит Петрозаводск и Луганск
10.10.2022 12:10
Крепкое рукопожатие Кайдалова
07.10.2022 09:44
В Карелии обсудили перспективы экспортной деятельности
05.10.2022 11:55
Вся аналитика

Чтиво

14.10.2022 16:00
Без политики
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
Где можно посмотреть кино, оценить работы петрозаводских художников, сыграть в Квиз и вкусно поесть? И при этом так, чтобы ваш ребенок тоже был сыт, весел и занят? Ответ прост: новое пространство «Дом культуры» в торгово-развлекательном центре «Тетрис».
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
13.10.2022 10:07
Клиника «Кивач» вошла в ТОП-5 рейтинга лучших здравниц России
04.10.2022 13:20
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.