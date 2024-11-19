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Врач назвала продукты, помогающие уснуть

Новости. Медицина
00:10, 21 Ноября 2024
фото: © Кадр из фильма «Улыбка»

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Эндокринолог назвала несколько продуктов, которые можно употреблять для хорошего сна.

Диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева назвала россиянам несколько продуктов, употребление которых помогает быстрее уснуть. Их врач перечислила россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

В частности, врач порекомендовал перед сном пить ромашковый чай, настой из пассифлоры или чай с мелиссой. В напитках из этих растений присутствует апигенин — природный антиоксидант, который настроит мозг на отдых и поможет быстро заснуть и крепко спать ночью, объяснила врач.

«Если напитки из растений пугают возможной аллергией или нет желания устраивать чайную церемонию, на помощь придет стакан теплого молока. В этом продукте содержится аминокислота триптофан, благотворно влияющая на нервную системуд», — объяснила эндокринолог.

Кроме того, Елисеева порекомендовала перед сном съесть немного миндаля, грецких орехов, киви или банан. По ее словам, в этих продуктах много магния, необходимого для расслабления мышц и снятия напряжения. «Также можно перекусить вишней, ягодами годжи или яйцами и рыбой жирных сортов. Во всех этих продуктах содержится природный мелатонин — гормон, способствующий быстрому засыпанию», — уточнила врач.

При этом от алкоголя Елисеева рекомендовала воздержаться, поскольку из-за него сон становится поверхностным, что не способствует полноценному отдыху.

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