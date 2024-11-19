Врач назвала продукты, помогающие уснуть

Эндокринолог назвала несколько продуктов, которые можно употреблять для хорошего сна.

Диетолог, эндокринолог сети клиник «Семейная» Виктория Елисеева назвала россиянам несколько продуктов, употребление которых помогает быстрее уснуть. Их врач перечислила россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

В частности, врач порекомендовал перед сном пить ромашковый чай, настой из пассифлоры или чай с мелиссой. В напитках из этих растений присутствует апигенин — природный антиоксидант, который настроит мозг на отдых и поможет быстро заснуть и крепко спать ночью, объяснила врач.

«Если напитки из растений пугают возможной аллергией или нет желания устраивать чайную церемонию, на помощь придет стакан теплого молока. В этом продукте содержится аминокислота триптофан, благотворно влияющая на нервную системуд», — объяснила эндокринолог.

Кроме того, Елисеева порекомендовала перед сном съесть немного миндаля, грецких орехов, киви или банан. По ее словам, в этих продуктах много магния, необходимого для расслабления мышц и снятия напряжения. «Также можно перекусить вишней, ягодами годжи или яйцами и рыбой жирных сортов. Во всех этих продуктах содержится природный мелатонин — гормон, способствующий быстрому засыпанию», — уточнила врач.

При этом от алкоголя Елисеева рекомендовала воздержаться, поскольку из-за него сон становится поверхностным, что не способствует полноценному отдыху.