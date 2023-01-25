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Врач объяснил, как определять болезни по исходящим от человека запахам

Новости. Общество
00:10, 18 Февраля 2023
фото: © Виктор Туманов

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Люди с болезнями печени пахнут печеными яблоками, а диабетики – ацетоном.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов в беседе с «Лентой.ру» перечислил запахи, исходящие от людей, страдающих различными заболеваниями.

Неронов объяснил, что интенсивность запахов от тела прямо пропорциональна тяжести болезни. Также интенсивность запаха зависит от того, как человек ухаживает за телом.

«От людей с сахарным диабетом пахнет ацетоном, при болезни пищеварительной системы от человека будет исходить запах гниения и тухлых яиц, — прокомментировал врач. — От тех, кто страдает болезнями мочевыделительной системы, пахнет аммиаком, а у пациентов с болезнями печени запах печеных яблок».

По словам Неронова, специфичный запах тела может объясняться наличием некоторых микроорганизмов и работой кожных желез.

«Если в организм попадает патоген, он нарушает баланс бактерий. При этом изменяется и набор соединений, отвечающих за нормальный запах тела. Иммунная система определенным образом реагирует на эти процессы, что также воздействует на то, как человек пахнет», — объяснил гастроэнтеролог.

Кожа является выделительным органом и при необходимости берет на себя часть почечной функции, рассказал собеседник «Ленты.ру». При образовании в организме патологических продуктов она начинает их выделять, что и определят специфичный аромат.

Заболевание может влиять на запах не только больного человека, но и людей в его окружении. «Если вы живете с инфицированным, ваше тело также может источать неприятный запах, характерный для заболевания», — подвел итог врач.

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