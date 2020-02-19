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Врач объяснил, кому можно спать меньше восьми часов в день

Новости. Общество
21:30, 19 Февраля 2020
фото: © pixabay.com
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Спать по 8 часов в день – общепринятая норма, но если есть правило, то всегда должны быть и исключения.

В биографиях многих исторических личностей упоминается, что они тратили на сон всего по несколько часов в сутки. Однако не стоит торопиться следовать их примеру, предупредил в интервью заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук Владимир Дорохов, пишет радио Sputnik.

"Наполеон, Александр Македонский, Черчилль, Маргарет Тэтчер – они мало спали. У Тэтчер достоверно известно, что был ген короткого сна. В нашей популяции не так много людей, у которых есть этот ген. Такие люди могут за четыре часа полноценно выспаться, но это не всем дано. Ориентироваться на них не стоит. Это как волк и собака. Вроде они одинаковые, но разные генетически", – пояснил Владимир Дорохов.

По словам эксперта, сон ежесуточно "ремонтирует" наш организм, и на этот ремонт нужно отводить определенное время.
 
"Сокращая длительность сна, можно увеличить время для работы. Эпизодически так можно делать, но если длительное время – это чревато всякими болячками. Есть научные работы, которые показывают, что у тех, кто мало спал длительное время, сокращалась жизнь на 10-15 лет. Это происходит, поскольку в организме накапливаются разные "ошибки". Сон нужен, чтобы каждую ночь "ремонтировать" наш организм. Если много ночей не "чинить" организм, то начинают накапливаться разные патологии вроде ожирения, диабета, проблем с сердцем и так далее", – предостерег Владимир Дорохов.

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