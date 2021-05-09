Врач объяснил любовь россиян к грозе в начале мая

Радость, с которой люди встречают грозы в начале мая, имеет научное объяснение.

Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Грозы случаются в России и в конце весны, и летом, и осенью. Но именно первые майские грозы вызывают у многих чувство, близкое к восторгу. Это объясняется в том числе тем, что впервые за несколько месяцев воздух насыщается озоном и становится ощутимо свежее, объяснил врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

«Воздух после грозы насыщается озоном. Это такая составляющая воздуха, которая активно образуется после разрядов молний. Озон освежает воздух, озон оздоравливает воздух. Слишком много озона, конечно, организму не нужно, поскольку он действенен только в небольших концентрациях. После грозы человек себя ощущает лучше как раз потому, что озон быстро растворяется в воздушном потоке», — отметил Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Также майские грозы очищают воздух от вредных частиц и примесей, что позволяет городским жителям вздохнуть более свободно, добавил пульмонолог.

«Дождь осаждает летающие частицы, которые мы называем аэрополлютанты. Это пыльца растений, всякие примеси пыли, выхлопы автомобильных газов и так далее. Точно для этого же мы рекомендуем людям, которые страдают сухостью слизистых оболочек дыхательных путей, применять увлажнители воздуха в помещениях», — заключил Александр Карабиненко.