Реклама на сайте
Прислать новость
Актер Максим Виторган приехал в Карелию 5
Сегодня 16:48
Как Петрозаводск отмечает День Победы (ФОТО, ВИДЕО) 2
Сегодня 12:43
Борцы с "Невским пассажем" провели акцию в День Победы (ФОТО) 8
Сегодня 13:01
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер 3
Сегодня 17:37
Блогер из Петрозаводска арестован после призыва к акции в поддержку борцов с «Невским пассажем» 20
Сегодня 13:22
Истребители пролетели в небе над Петрозаводском (ВИДЕО) 10
Сегодня 12:49

Врач объяснил любовь россиян к грозе в начале мая

Новости. Общество
19:40, 09 Мая 2021
фото: © Depositphotos / kozorog
Загрузка...

Радость, с которой люди встречают грозы в начале мая, имеет научное объяснение.

Об этом рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Грозы случаются в России и в конце весны, и летом, и осенью. Но именно первые майские грозы вызывают у многих чувство, близкое к восторгу. Это объясняется в том числе тем, что впервые за несколько месяцев воздух насыщается озоном и становится ощутимо свежее, объяснил врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

«Воздух после грозы насыщается озоном. Это такая составляющая воздуха, которая активно образуется после разрядов молний. Озон освежает воздух, озон оздоравливает воздух. Слишком много озона, конечно, организму не нужно, поскольку он действенен только в небольших концентрациях. После грозы человек себя ощущает лучше как раз потому, что озон быстро растворяется в воздушном потоке», — отметил Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Также майские грозы очищают воздух от вредных частиц и примесей, что позволяет городским жителям вздохнуть более свободно, добавил пульмонолог.

«Дождь осаждает летающие частицы, которые мы называем аэрополлютанты. Это пыльца растений, всякие примеси пыли, выхлопы автомобильных газов и так далее. Точно для этого же мы рекомендуем людям, которые страдают сухостью слизистых оболочек дыхательных путей, применять увлажнители воздуха в помещениях», — заключил Александр Карабиненко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-05-09 20:04:58
Сегодняшний модератор еще и лентяй. Во вторник доложу евонному хозяину, что часами отсутствует на работе. За что ему деньги платят ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым
05.05.2021, 14:38
В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

07.05.2021 08:54
Личное мнение
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 5
Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»