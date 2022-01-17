Врач объяснил, почему долго сидеть перед телевизором смертельно опасно

Даже два часа просмотра телепередач могут привести к серьезному риску для здоровья, вплоть до смертельного исхода, считает врач-терапевт Георгий Сапего.

Такое привычное занятие, как просмотр телевизионных программ, может серьезно навредить здоровью, в том числе привести к тромбоэмболии легочной артерии, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего. Это состояние, наступающее при попадании в легочную артерию сгустка крови, образовавшегося в вене, уточнил он.

«Иногда в венах ног формируются тромбы. Это сгустки крови, которые обычно появляются от застоя крови. Если отток крови из вен нарушен, то в такой застоявшейся крови легче образуются сгустки. Иногда этому способствует ненормально повышенная свертываемость крови. Если такой тромб закупорит легочную артерию или ее крупную ветвь, то кровь остановится и не будет насыщаться кислородом. Появится ощущение нехватки воздуха, может заболеть грудная клетка, резко упадет артериальное давление. Если тромбоэмболия массивная, то пострадавший человек умирает. Если тромбы зацепили только мелкие ветви легочной артерии, то можно вообще ничего не почувствовать и никогда про это не узнать», — отметил Георгий Сапего.

Необязательно сидеть перед телевизором целый день, чтобы возникла угроза застоя крови, продолжил он.

«Даже два-три часа сидения без движения уже могут значительно повысить риск тромбоэмболии легочной артерии. Поджатые или скрещенные ноги усугубляют ситуацию», — добавил врач.

Он перечислил меры, помогающие предотвратить тромбоэмболию.

«Для профилактики постарайтесь усаживаться на свое место поудобнее, не скрещивайте ноги, не надевайте плотные неэластичные и сдавливающие штаны. Не оставайтесь без движения дольше двух-трех часов. Каждые 60 минут вставайте на пять-десять минут, прохаживайтесь, сгибайте и разгибайте ступни ног, вставайте на носочки, разомнитесь. Если врач уже назначил лекарства для профилактики тромбообразования, то обязательно их принимайте», — посоветовал Георгий Сапего.

Если после долгого пребывания в неподвижном состоянии появилась непонятная одышка или боль в грудной клетке, нога становится красной, болит, распухает, то нужно вызвать скорую, заключил врач.