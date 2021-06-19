Врач объяснила, почему люди больше злятся во время диет

Эксперт объяснила, почему во время диеты ухудшается эмоциональное состояние человека.

Плохое настроение, тревожность, раздражительность во время диеты могут быть следствием дефицита триптофана. Эта аминокислота необходима организму для синтеза серотонина, который иногда называют «гормоном хорошего настроения» и «гормоном счастья», рассказала старший научный сотрудник клиники ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Очень часто неполноценное питание, в частности неполноценное по белку, может вызывать изменение эмоционального фона, ухудшение настроения, тревожность и так далее. Это может быть связано с тем, что есть дефицит одной из аминокислот, которая называется триптофан. Он служит в нашем организме предшественником для синтеза серотонина. При несбалансированном питании в 90% случаев одним из последствий будет снижение эмоционального фона», — объяснила Юлия Чехонина в интервью радио Sputnik.

Чтобы избежать проблем с настроением, врач-диетолог рекомендует добавить в свой рацион ряд продуктов.

«Для того, чтобы даже при соблюдении диеты не было риска дефицита триптофана очень важно следить, чтобы ежедневно в питании были его источники. Больше всего триптофана в красной и черной икре, но этот продукт в силу разных причин не может быть ежедневно в нашем питании. Нужно отдавать предпочтение более доступным продуктам — твердым сырам, орехам, тофу и другим соевым продуктам, а также мясу кролика, курицы и индейки», — посоветовала Юлия Чехонина.