Врач описала действенный способ избавиться от похмелья — он взорвал соцсети

Обписанный британским врачом способ включает в организме «рефлекс дайвера» и избавляет от алкогольной интоксикации.

В популярной сети TikTok несколько пользователей решили проверить «ледяную методику» избавления от похмелья и окунули голову в таз с очень холодной водой. Быстро «выныривать» блогеры не советуют — охлаждаться лучше до тех пор, пока неприятные ощущения в голове не пройдут.



«Я чувствую себя потрясающе! Очень бодрой, и никакой тошноты!» — признается девушка в соцсетях, повторив погружение два раза.



Британский врач Дебора Ли подтверждает, что холодная вода действительно способна избавлять от похмелья, пишет портал doctorpiter.ru. Дело в том, что она включает «рефлекс дайвера» — это быстрая адаптация организма при погружении в воду из-за задержки дыхания, охлаждения и увлажнения лица.



В то же время доктор предупреждает: увлекаться ледяными погружениями не стоит. Осторожнее стоит быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — шок от перепада температур может спровоцировать аритмию.



Сердечникам разрешается лишь короткое и недолгое погружение, длительное воздействие низкой температуры никакой пользы не принесет.