Врач оценил влияние прививки от COVID-19 на мужское здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о влиянии прививки от COVID-19 на возможность иметь детей.

Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», передает РИА Новости.

По мнению специалиста, многие россияне скептически настроены по отношению к вакцинации от коронавируса из-за опасений о последствиях для здоровья в будущем. В частности, это касается возможности зачать ребенка.

Он пояснил, что вакцина не представляет опасности ни для женщин, ни для мужчин.

«Нашли добровольцев и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после», — отметил Мясников.

В России за последний месяц ухудшилась ситуация с COVID-19. Во всех регионах страны идет вакцинация. Из-за сложной эпидемиологической обстановки некоторые субъекты на прошлой неделе ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения.