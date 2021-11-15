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Врач паллиативного центра Карелии рассказала о смерти — неизбежной и той, которой можно было бы избежать (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:53, 18 Ноября 2021

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Заведующая отделением Республиканского центра паллиативной помощи Ирина Петрова призналась, что врачу сложно и страшно сообщать родственникам о смерти их близкого человека.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сегодня вместе со сводкой о коронавирусе разместил видеообращение заведующей отделением Республиканского центра паллиативной помощи Ирины Петровой.

— Уважаемые жители Карелии, хочу вам признаться, что врачу очень сложно и страшно сообщать родственникам о смерти их близкого человека. К этому, наверное, не привыкнешь никогда, даже проработав несколько лет с неизлечимо больными пациентами. Но одно дело, когда смерть предсказуема, неизбежна и задача врача облегчить страдания больного, и совсем другое дело — когда понимаешь, что летального исхода можно было бы избежать, если бы пациент был привит от новой коронавирусной инфекции.

Год проработав заведующей ковидным стационаром, я точно знаю, что ковид убивает: он убивает пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. Он также убивает молодых, которые ничем в жизни и не болели, поэтому я очень вас прошу: пройдите вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, защитите себя и своих близких людей. Пусть для всех нас продолжается жизнь, потому что она прекрасна, — сказала Ирина Петрова.

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