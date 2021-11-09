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Врач Перинатального центра Карелии: «Мы не знаем, как ковид отразится на здоровье ребенка»

Новости. Общество
08:55, 09 Ноября 2021
фото: из личного архива Марии Белковской

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Врач УЗИ-диагностики Республиканского перинатального центра Мария Белковская рассказала о работе с беременными в пандемию.

«Многие женщины приходят ко мне и говорят: «Посмотрите и скажите, что у меня все хорошо». Но гарантировать рождение абсолютно здорового ребенка может только Всевышний. Наша основная задача выявление пороков, которые несовместимы с жизнью. Эти патологии требуют прерывания беременности. Второе направление нашей работы — выявить изменения, которые благодаря современной медицине подлежат коррекции. А третье направление — ковид. Мы не знаем, с чем сталкиваемся. Поэтому сейчас стараемся женщин в течение беременности больше отслеживать. Помимо двух обязательных скринингов, проводим дополнительные обследования. Особое внимание тем, кто переболел коронавирусом. Если эта женщина имеет какие-то хронические заболевания, это сложный случай, потому что мы не знаем, что ждать от этой инфекции и как она отразится на здоровье ребенка», - призналась Мария Белковская.

Подробнее о том, как врачи Перинатального центра ездят к своим пациенткам в красную зону, читайте в интервью с врачом УЗИ-диагностики Марией Белковской.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-09 09:58:02
Хоть честно высказалась. Собственно между строк и подтвердила, что не знает и как вакцины повлияют...
David.
2021-11-09 09:26:31
Хорошая антиреклама этой мадаме! Точно знаешь к кому не надо обращаться!
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