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Новости. Общество
21:05, 02 Октября 2019
фото: © Gettyimages.ru

Врач предупредила об опасности витаминов

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Диеты и биологически активные добавки могут нанести серьёзный вред здоровью, если они не согласованы с врачом.

Об этом в интервью рассказала кандидат медицинских наук, терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева.

Она отметила, что в этом вопросе нельзя бездумно следовать советам блогеров и фитнес-тренеров и предупредила об опасности бесконтрольного приема витаминов, пишет RT.

"Бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред, увеличивает риск развития новообразований. Так, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. В XXI веке врач должен наблюдать пациента, видеть клинические проявления – цвет кожи, язык, слизистые. Только тогда он сможет сказать, каких витаминов не хватает, или определить гипервитаминоз", – рассказала Фатима Дзгоева. 

На вопрос, чем опасны биологически активные добавки и прочие "волшебные" средства для похудения, она ответила:

 - Лекарственные препараты должны попадать на рынок только после серии исследований их эффективности и безопасности. В случае с БАД этого не происходит, и это очень большая проблема.  Некоторые пациенты занимаются самолечением, когда узнают, что их анализы расходятся с нормой. Решают, условно говоря, добавить магния, хрома и цинка. Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ. Проблема биологически активных добавок малоуправляемая, люди ждут чуда и не слушают врачей.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-10-02 21:36:32
Что за маразм?! БАДы проходят проверки на безопасность. Там только клинических испытаний нет...
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