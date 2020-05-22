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Врач рассказал, чем уникальна эпидемия COVID-19 в Карелии

Новости. Общество
14:14, 23 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Врач-эпидемиолог Александр Гаврилов считает, что распространение коронавирусной инфекции в республике будет вялотекущим, однако осенью и зимой в регионе возможны вспышки заболевания.

"Этот вялотекущий эпидемический процесс в Карелии можно объяснить и уникальными природно-климатическими условиями, и низкой плотностью населения, и "почтительностью" северян к личному пространству друг друга. Мы не склонны, например, как южные народы, его нарушать и без эпидемии.

Что еще? У нас нет метро! Метро – самое предпочтительное место диверсионного распыления биологического оружия и наиболее удобное, с точки зрения передачи вируса от человека к человеку воздушным путем. Кроме того, мы завтракаем, в основном, дома, в отличие от наших западных друзей, где кафе и рестораны полны посетителей с утра и до вечера. У нас нет многотысячных трудовых коллективов, собирающихся изо дня в день на рабочих местах. А во многих наших деревнях нет вообще никаких трудовых коллективов или мест сбора! Мы, например, разуваемся, приходя в гости или домой, ходим по чужому или своему дому исключительно в тапочках. Для нас дико выглядит западная манера складывать на стол ноги в уличной обуви. В общем, речь идет о конкретных социальных, экономических  и культурологических условиях, способствующих или препятствующих заражению. Конечно, какую-то роль сыграли и ограничительные мероприятия. Но, повторюсь, полностью исключить движение эпидемии только ограничительными мерами – невозможно", - заявил врач-эпидемиолог Александр Гаврилов.

Полный текст интервью с экспертом читайте далее.

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