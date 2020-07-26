Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса

Грипп начинается более остро, чем заболевание коронавирусной инфекцией, и с более высокой температурой.

Об этом сообщил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, передает радиостанция "Говорит Москва".

"Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, такие как слабость, ломота, - это, скорее всего, грипп", - указал специалист.



Он напомнил, что главными симптомами COVID-19 являются потеря вкуса и обоняния.



Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. По его словам, врачи работали с зараженными, у которых не было внешних симптомов, но были серьезно повреждены легкие, как и наоборот, при тяжелом самочувствии у пациентов не развивалась пневмония.



В начале июня Минздрав добавил в перечень первых симптомов коронавируса кожную сыпь и дерматоз, сообщает РБК. Кроме того, основными признаками заболевания являются одышка, боль в мышцах, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.